Пожилую учительницу в Британии уволили из-за страницы на OnlyFans

Руководство начальной школы в городе Рай в английском графстве Сассекс уволило 61-летнюю учительницу Линди Корстон из-за ее страницы на OnlyFans. Об этом в среду, 4 февраля, сообщила газета The Sun.
В материале сообщается, что преподавательница с января 2023 года по январь 2025 года снимала откровенные видеоролики, которые публиковались на порносайтах под описанием «бабушка-учительница».
Поводом для начала проверки в отношении педагога стало уведомление от сервиса OnlyFans на его телефоне, которое заметил коллега. Учительница подтвердила наличие аккаунта, но отказалась удалять его. В январе 2025 года работодателю сообщили, что Корстон снялась в платном сексуальном ролике. Во время судебного заседания было подтверждено ее добровольное участие и согласие на распространение материала.
Комиссия отметила, что учительница признала вину, но ее действия могли навредить репутации профессии и повлиять на учеников. Ей запретили работать учителем до конца жизни возможностью пересмотра этого решения через два года, передает газета.
