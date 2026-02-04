Дмитрий Дибров предстал перед публикой на премьере фильма в новом образе

Основное внимание привлекла новая причёска: в тёмных волосах появились светлые акценты, визуально смягчившие привычный облик. Напомним, в прошлом году Дмитрий Дибров и Полина Диброва развелись после 16 лет брака. После развода Полина с детьми переехала в дом неподалёку, чтобы сыновья — Александр (15 лет), Фёдор (11) и Илья (10) — могли поддерживать связь с отцом.
На премьере фильма «Равиоли Оли» Дмитрий Дибров не смог скрыть своих чувств к Ольге Бузовой. Телеведущий, находясь на красной дорожке рядом с певицей, которая ласково держала его за руки, откровенно признался журналистам, что любит её. Свои слова он подкрепил жестом «L» — знаком любви.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.