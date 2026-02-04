Дмитрий Дибров предстал перед публикой на премьере фильма в новом образе

На премьере фильма «Равиоли Оли» Дмитрий Дибров не смог скрыть своих чувств к Ольге Бузовой. Телеведущий, находясь на красной дорожке рядом с певицей, которая ласково держала его за руки, откровенно признался журналистам, что любит её. Свои слова он подкрепил жестом «L» — знаком любви.