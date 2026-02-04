Биоразлагаемый пластик может быть опаснее, чем обычные полимеры

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Международная группа ученых, куда вошел специалист НовГУ, провела масштабный анализ всех доступных научных исследований почти за половину столетия и пришла к выводу: биоразлагаемый пластик вовсе не так безопасен, как принято считать. Более того, его экологические риски могут превосходить таковые от традиционного пластикового загрязнения, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые подтвердили — ранние оптимистичные оценки были получены в коротких экспериментах, а настоящая опасность такого пластика может проявляться со временем. Среди авторов работы — доктор биологических наук ведущий научный сотрудник НовГУ Евгений Абакумов», — отметили в пресс-службе.
Как пояснили в министерстве, стремясь решить проблему пластикового загрязнения, стали чаще использоваться биоразлагаемые пластики — материалы, которые способны разрушаться в природной среде под действием микроорганизмов, превращаясь в воду и углекислый газ. «Биопластики производят из разного сырья: растительного крахмала, целлюлозы, синтетических полимеров с особой химической структурой. При этом для их разложения часто требуются особые условия. Поэтому такие пластики зачастую не исчезают полностью, а лишь распадаются на мелкие фрагменты — биоразлагаемый микропластик. Вопрос о том, как подобные типы загрязнения влияют на экосистемы, долгое время оставался спорным», — пояснили в Минобрнауки.
Влияние на экосистему.
Всего ученые проанализировали 151 научную работу, которые были опубликованы с 1978 года по 2024 год. Исследователи сфокусировали внимание на трех основных типах биоразлагаемых пластиков, которые используются повсеместно: полимолочной кислоте (PLA), полибутиленадипаттерефталате (PBAT) и их смеси. Они также сравнили их воздействие на окружающую среду с обычным микропластиком. Проведенный метаанализ показал, что биоразлагаемый микропластик оказывает комплексное негативное влияние на все уровни экосистем. Находясь в почве, он меняет ее структуру, нарушает баланс жизненно важных элементов и стимулирует выбросы парниковых газов. Например, при разложении некоторых BMP в атмосферу выделяется значительно больше углекислого газа и метана, чем от обычного полиэтилена.
«Еще тревожнее его роль как “переносчика”. Из-за особенностей химического строения частицы биоразлагаемого пластика, особенно такие как PBAT, гораздо эффективнее, чем обычные, связывают тяжелые металлы, пестициды и антибиотики. Старея в окружающей среде, такой микропластик становится более пористым и шероховатым, что только усиливает его поглотительные свойства. В результате он не просто накапливает загрязняющие вещества, но и способствует их распространению и дальнейшему попаданию в живые организмы», — добавили в Минобрнауки.
«Для растений и животных последствия тоже оказались значительными. В высоких дозах биоразлагаемый микропластик угнетает рост сельскохозяйственных культур, повреждает корни и приводит к снижению урожайности. Дождевые черви, проглатывая частицы, накапливают в своих тканях больше токсинов. В водной среде такой пластик может как подавлять, так и стимулировать рост водорослей, в том числе вредоносных цианобактерий, нарушая хрупкое равновесие экосистем», — добавил Абакумов.
Ученые подчеркивают, что большинство исследований, посвященных разложению BMP, проводились в короткие сроки. Именно этот долгосрочный, накопительный эффект и упускался из виду. Реальные концентрации BMP в природе пока невелики, но они будут неуклонно расти с увеличением производства и использования биоразлагаемых материалов. Поэтому авторы настаивают: будущие исследования должны моделировать именно такие, растянутые во времени сценарии с реалистичными концентрациями. Исследование выполнено при поддержке мегагранта Министерства науки и высшего образования РФ.