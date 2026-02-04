Биоразлагаемый пластик может быть опаснее, чем обычные полимеры

Всего ученые проанализировали 151 научную работу, которые были опубликованы с 1978 года по 2024 год. Исследователи сфокусировали внимание на трех основных типах биоразлагаемых пластиков, которые используются повсеместно: полимолочной кислоте (PLA), полибутиленадипаттерефталате (PBAT) и их смеси. Они также сравнили их воздействие на окружающую среду с обычным микропластиком. Проведенный метаанализ показал, что биоразлагаемый микропластик оказывает комплексное негативное влияние на все уровни экосистем. Находясь в почве, он меняет ее структуру, нарушает баланс жизненно важных элементов и стимулирует выбросы парниковых газов. Например, при разложении некоторых BMP в атмосферу выделяется значительно больше углекислого газа и метана, чем от обычного полиэтилена.