Ольга Бузова подготовила ванную комнату для будущего ребёнка

«Я и сделала её исключительно для того, чтобы была на всякий случай, и я могла купать там будущего ребёнка», — написала Бузова.
Она отметила, что из-за своего насыщенного графика предпочитает быстрый душ и редко пользуется ванной. Артистка призналась, что решила принять ванну впервые за долгое время накануне кинопремьеры, чтобы почувствовать себя отдохнувшей. Несмотря на попытки расслабиться, её мысли постоянно возвращались к предстоящим гастролям.
Ранее Ольга Бузова отметила свой 40-летний юбилей и призналась в интервью, что мечтает о семье и детях, но не хочет рожать ребёнка «для себя», считая, что он должен расти в любви обоих родителей.
Ранее в недавнем интервью Лауре Джугелии Ольга Бузова рассказала о ревности и абьюзе со стороны её бывшего мужа Дмитрия Тарасова. По её словам, он обвинял её в своих спортивных неудачах и требовал покинуть телевидение ради сохранения семьи. Экс-футболист в свою очередь высмеял откровения бывшей супруги, заявив, что она преувеличивает ситуацию. Он саркастически предположил, что через десять лет появятся новые подробности, в которых он будет представлен как тиран, держащий Бузову в заточении.
