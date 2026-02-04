Ольга Бузова подготовила ванную комнату для будущего ребёнка

Ранее в недавнем интервью Лауре Джугелии Ольга Бузова рассказала о ревности и абьюзе со стороны её бывшего мужа Дмитрия Тарасова. По её словам, он обвинял её в своих спортивных неудачах и требовал покинуть телевидение ради сохранения семьи. Экс-футболист в свою очередь высмеял откровения бывшей супруги, заявив, что она преувеличивает ситуацию. Он саркастически предположил, что через десять лет появятся новые подробности, в которых он будет представлен как тиран, держащий Бузову в заточении.