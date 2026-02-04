Кореянка испытала гастрономический шок от российских бутербродов

Блогер Хена из Кореи, которая шесть лет училась и жила в России, поделилась в социальных сетях неожиданными впечатлениями от русской кухни. Девушка рассказала, что настоящий гастрономический шок у нее вызвал классический бутерброд.
«В России было одно блюдо, которое меня просто шокировало. Однажды я была у подруги дома, и она приготовила кое-что. Знаете, в Корее мы обычно сначала поджариваем тост в тостере, обжариваем ветчину, после чего красиво собираем что-то вроде сэндвича. А в России просто берут твердый хлеб, а не привычный нам молочный, намазывают его майонезом, кладут сверху необжаренную ветчину — готово. Иногда еще добавляют огурчик. И это, кажется, называют бутербродом», — рассказала девушк.
Кореянка призналась, что при первом знакомстве с блюдом у нее возникли сомнения в том, безопасно ли употреблять такие продукты в пищу, поскольку в ее родной стране подобный метод приготовления практически не встречается. Однако, увидев, с каким удовольствием едят ее друзья, она также решила попробовать угощение.
«Когда я увидела это впервые, я реально подумала: а это вообще можно есть? Потому что у нас так почти не делают. Но мои друзья ели это с таким удовольствием, что я тоже решила попробовать. И, честно, это оказалось офигенно вкусно. Мне настолько понравилось, что потом я всегда так ела», — поделилась девушка в соцсетях.
