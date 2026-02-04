Кореянка испытала гастрономический шок от российских бутербродов

«Когда я увидела это впервые, я реально подумала: а это вообще можно есть? Потому что у нас так почти не делают. Но мои друзья ели это с таким удовольствием, что я тоже решила попробовать. И, честно, это оказалось офигенно вкусно. Мне настолько понравилось, что потом я всегда так ела», — поделилась девушка в соцсетях.