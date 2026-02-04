Участница КВН Ирина Асалиева рассказала о борьбе с раком и ремиссии

Асалиева рассказала, что диагноз ей поставили в 2020 году незадолго до финала Центральной Краснодарской лиги КВН. Несмотря на тяжёлые известия, она приняла участие в игре. Как отметила юмористка, она уже знала о болезни в тот момент, когда её команда одержала победу в финале. После этого события Асалиева была вынуждена лечь в больницу.
В настоящее время, по словам участницы КВН, болезнь отступила, и она находится в состоянии ремиссии. Конкретный вид онкологического заболевания, с которым ей пришлось столкнуться, Ирина Асалиева в беседе не уточнила.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что борьба с онкологическими заболеваниями является одним из ключевых приоритетов страны. Глава государства акцентировал внимание на необходимости активной профилактики заболеваний и популяризации здорового образа жизни, а также формирования у граждан ответственного подхода к своему здоровью.
