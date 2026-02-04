Туристические рекорды побиты

А на крымском направлении мы видели прорывной рост, который наметился еще до сообщений о закрытии Анапы, поэтому мы считаем, что это не результат перераспределения потоков. Крым гуманно не поднимал цены в том объеме и в той динамике, в которой это делали другие курорты и внутренние направления. Цена оставалась доступной, и, несмотря на транспортные сложности, туристы поехали в Крым. Прирост составил более 65−67 процентов, и эта динамика несравнима с другими популярными направлениями.