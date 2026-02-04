Ричмонд
Туристические рекорды побиты

2025 год для направлений туризма сложился по-разному. Если выездной туризм на фоне укрепления рубля демонстрировал положительную динамику, а по ряду стран были побиты рекорды даже допандемийного 2019 года по числу посещений российскими туристами, то во внутреннем и въездном мы видели замедление динамики — уже не те темпы, которые были в 2023 и 2024 годах.

Причины везде разные. На внутренний рынок сильно повлияло закрытие побережья Анапы. Курорт, который, казалось бы, не имел такого ключевого значения для всего внутреннего туризма, повлиял почти на все направления. В первую очередь — на Краснодарский край, который показал почти отрицательную динамику, то есть снижение спроса: более трех-четырех миллионов туристов не доехали до курортов. Но при этом все равно остался лидером по посещаемости.

А на крымском направлении мы видели прорывной рост, который наметился еще до сообщений о закрытии Анапы, поэтому мы считаем, что это не результат перераспределения потоков. Крым гуманно не поднимал цены в том объеме и в той динамике, в которой это делали другие курорты и внутренние направления. Цена оставалась доступной, и, несмотря на транспортные сложности, туристы поехали в Крым. Прирост составил более 65−67 процентов, и эта динамика несравнима с другими популярными направлениями.

Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области традиционно вошли в число лидеров. Города-агломерации притягивают деловых, семейных туристов и тех, кто выбирает отдых на выходные. Несмотря на неровность спроса, пятерка лидеров внутреннего туризма не изменилась. На первом месте остается Краснодарский край — круглогодичное направление с сильным набором услуг и соотношением цена-качество. Далее следуют Москва, Санкт-Петербург с Московской и Ленинградской областями, Крым и Ставропольский край, который провел туристический год под знаком аншлага.

Что касается структуры спроса, туристы сокращают продолжительность отдыха и выбирают более дорогие отели. Это продолжение тенденции 2025 года — покороче, но комфортнее.

Китай остается крайне важным направлением для выездного туризма. После отмены виз мы видим рост спроса на приграничные направления и регионы Дальнего Востока — порядка 30 процентов, в том числе в Хабаровском крае.