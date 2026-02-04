В ГД предложили проект о хранении данных работников в цифровом виде

Инициативой также предлагается предоставить работодателям право один раз в пять лет передавать оцифрованные кадровые документы сотрудников в централизованную государственную систему под управлением Минтруда или Социального фонда России, а после подтверждения загрузки и верификации документов государством, освободить работодателя от дальнейшего хранения этих документов в бумажной или цифровой формах.