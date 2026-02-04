В ГД предложили проект о хранении данных работников в цифровом виде

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Александр Демин и Антон Ткачев предложили разрешить работодателям хранить данные сотрудников в цифровом виде и отказаться от бессрочного хранения на бумаге.
Соответствующее обращение на имя руководителя Росархива Андрея Артизова имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаем целесообразным перейти от модели бессрочного бумажного хранения кадровых архивов к модели цифровой передачи данных с последующим освобождением работодателей от обязанности хранения», — говорится в документе.
Инициативой также предлагается предоставить работодателям право один раз в пять лет передавать оцифрованные кадровые документы сотрудников в централизованную государственную систему под управлением Минтруда или Социального фонда России, а после подтверждения загрузки и верификации документов государством, освободить работодателя от дальнейшего хранения этих документов в бумажной или цифровой формах.
Авторы обращения подчеркнули, что необходимо установить обязанность работодателей передавать невостребованные оригиналы личных документов (трудовые книжки, дипломы, аттестаты) в ближайший МФЦ, где работник сможет получить их через заявку на «Госуслугах», а также получить доступ к оцифрованным кадровым данным в виде юридически значимых выписок в личном кабинете.
Принятие данной инициативы, по мнению авторов, позволит исключить риск потери архивов, снизить административную нагрузку на бизнес, повысить защищенность трудовых прав граждан, обеспечить надежное хранение кадровой информации в цифровом виде и упростить взаимодействие между гражданами, работодателями и государством.