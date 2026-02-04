Ричмонд
В ФРГ база НАТО Шпангдалем перешла на круглосуточный режим работы

База Шпангдалем в ФРГ перешла на круглосуточный режим работы на фоне активности американской авиации в направлении Ближнего Востока.

Источник: Аргументы и факты

В Германии авиабаза Шпангдалем перешла на круглосуточный режим работы, пишет Telegram-канал «Милитарист».

По его данным, база перешла на круглосуточный режим работы на фоне увеличения темпов военной активности.

«Уведомление о временных ограничениях полетов (NOTAM) подтверждает, что база открыта 24 часа в сутки “из-за высокой интенсивности полетов”, и рекомендует воздушным судам, планирующим изменение маршрута, заранее согласовывать это с базой», — сказано в публикации.

Как передает Telegram-канал «Военный обозреватель», база Шпангдалем стала работать 24 часа в сутки на фоне активности американской авиации в направлении Ближнего Востока.

Отметим, база Шпангдалем расположена на западе Германии. Это авиабаза НАТО.

