На зимней Олимпиаде 2026 прошли первые соревнования

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии стартовали первые соревнования — состоялись матчи группового этапа по кёрлингу в миксте.
В четырех играх первого тура были зафиксированы следующие результаты: команда Швеции уверенно победила Южную Корею со счётом 10:3, сборная Канады одержала победу над Чехией (10:5), Великобритания оказалась сильнее Норвегии (8:6), а Швейцария переиграла Эстонию (9:7).
Олимпиада пройдёт с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а церемония открытия запланирована на 6 февраля в 22:00 по московскому времени.
Ранее президент ФССР Наталия Гарт заявила, что российские саночники Дарья Олесик и Павел Репилов едут на Олимпиаду-2026 в Италии ради участия, а не борьбы за медали.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.