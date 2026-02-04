Ричмонд
На зимней Олимпиаде 2026 прошли первые соревнования

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии стартовали первые соревнования — состоялись матчи группового этапа по кёрлингу в миксте.

В четырех играх первого тура были зафиксированы следующие результаты: команда Швеции уверенно победила Южную Корею со счётом 10:3, сборная Канады одержала победу над Чехией (10:5), Великобритания оказалась сильнее Норвегии (8:6), а Швейцария переиграла Эстонию (9:7).

Олимпиада пройдёт с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а церемония открытия запланирована на 6 февраля в 22:00 по московскому времени.

Ранее президент ФССР Наталия Гарт заявила, что российские саночники Дарья Олесик и Павел Репилов едут на Олимпиаду-2026 в Италии ради участия, а не борьбы за медали.

