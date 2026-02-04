Опыт важен, но свой, личный

Тем не менее концепция премудрого аксакала, слову которого необходимо беспрекословно повиноваться, давно устарела. Давайте будем откровенны — необходимость «слушаться родителей» нам внушил естественный отбор. Наблюдая за старшими, древний человек узнавал, что вот тот корешок — съедобный, но вон те яркие ягоды — верный способ получить отправление и преждевременно отойти в мир иной. Вот только те времена давно закончились. Человечество придумало книги, библиотеки, аудио, видео и интернет как способы делиться самыми разными областями знания. Нам больше не нужно опираться на эмпирический опыт предков, передававшийся из поколения в поколение. Наши предки были уверены, что мыши самозарождаются в отходах, мы от этого заблуждения уже избавлены. Точно так же пора избавляться и от установки на то, что старшее поколение всегда точно знает, — что делать. Тот факт, что что-то «работает» далеко не всегда — повод оставить это в покое. Иногда нужно попытаться заново изобрести велосипед, чтобы в итоге получить мотоцикл. Так что «бумерам» следует крепко задуматься о том, какие ярлыки они клеят на «зумеров». Иначе можно устареть даже раньше ожидаемого.