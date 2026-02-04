Опыт важен, но свой, личный

Что же это за схватка такая, спросите вы? А это новый социологический опрос ставит друг против друга «зумеров» (представители поколения Z, родившиеся в период с 2003 по 2025 год) и «бумеров» (представители поколения беби-бумеров, родившиеся в период с 1946 по 1964 год).
Пренебрежительное отношение старшего поколения к младшему — не новость. Послушать «бумеров», так пока «зумеры» занимаются всяким баловством и гедонизмом, деды подпирают плечами уже вот-вот готовую обрушиться Вселенную.
Ну что тут сказать?… Сколько себя помню, столько мне вдалбливали: «взрослых уважай», «старшим не перечь», «делай как сказано — им лучше знать». Живому детскому мозгу это было категорически не понятно — почему, за исключением банальной вежливости, необходимо слепо следовать проторенной дорожкой, если в голове есть десятки вариантов, как сделать лучше?
Накопив некоторое количество ума, стало понятно, как часто юный Кирюша пытался, вопреки советам, изобрести велосипед. Однако, как мне кажется, это вполне естественный метод проб и ошибок, через который должен пройти каждый — ведь переизобретая, например, радар, можно нечаянно придумать микроволновую печь.
Тем не менее концепция премудрого аксакала, слову которого необходимо беспрекословно повиноваться, давно устарела. Давайте будем откровенны — необходимость «слушаться родителей» нам внушил естественный отбор. Наблюдая за старшими, древний человек узнавал, что вот тот корешок — съедобный, но вон те яркие ягоды — верный способ получить отправление и преждевременно отойти в мир иной. Вот только те времена давно закончились. Человечество придумало книги, библиотеки, аудио, видео и интернет как способы делиться самыми разными областями знания. Нам больше не нужно опираться на эмпирический опыт предков, передававшийся из поколения в поколение. Наши предки были уверены, что мыши самозарождаются в отходах, мы от этого заблуждения уже избавлены. Точно так же пора избавляться и от установки на то, что старшее поколение всегда точно знает, — что делать. Тот факт, что что-то «работает» далеко не всегда — повод оставить это в покое. Иногда нужно попытаться заново изобрести велосипед, чтобы в итоге получить мотоцикл. Так что «бумерам» следует крепко задуматься о том, какие ярлыки они клеят на «зумеров». Иначе можно устареть даже раньше ожидаемого.