После схода вагонов в Тамбовской области 16 поездов отстают от графика

Ранее KP.RU писал, что пожар на железнодорожной станции Кочетовка, возникший после схода грузового поезда с цистернами с бензином, локализован на площади 1000 квадратных метров. Причиной инцидента стало сход вагонов с рельсов, в результате чего перевернулись и загорелись пять цистерн с топливом.