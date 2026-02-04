После схода вагонов в Тамбовской области 16 поездов отстают от графика

Движение пассажирских поездов через станцию Кочетовка в Тамбовской области, где из-за схода грузовых вагонов произошел пожар с возгоранием бензина, восстановлено по временной схеме. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
С задержкой от графика движутся 16 поездов, отметили в компании. Железнодорожники принимают меры для сокращения отставания и восстановления расписания.
Пассажиры поездов № 738 (Москва — Воронеж) и № 739 (Воронеж — Москва) будут перевозиться автотранспортом между станциями Мичуринск-Уральский и Хоботово. Затем они продолжат путешествие на поездах по основному маршруту.
Ранее KP.RU писал, что пожар на железнодорожной станции Кочетовка, возникший после схода грузового поезда с цистернами с бензином, локализован на площади 1000 квадратных метров. Причиной инцидента стало сход вагонов с рельсов, в результате чего перевернулись и загорелись пять цистерн с топливом.