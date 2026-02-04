Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США оценили тяжелый российский авианосец: он вошел в рейтинг крупнейших кораблей

TNI: Российский «Адмирал Кузнецов» занял пятое место в рейтинге авианосцев.

Источник: Комсомольская правда

Американское издание The National Interest поставило российский авианосец «Адмирал Кузнецов» на пятое место в истории среди крупнейших авианосцев.

В материале отмечается, что водоизмещение российского авианосца, эксплуатирующегося с 1991 года, достигает 67 500 тонн. Обозреватель Харрисон Касс указывает, что его конструкция соответствует шаблону, установленному американским флотом.

«Оснащенный трамплином и мощным ракетным вооружением, корабль отражает советскую доктрину, отдающую приоритет самообороне над исключительно авиационными возможностями», — пишет издание.

При этом уточняется, что «Адмирал Кузнецов», несмотря на текущую угрозу списания, является крупнейшим авианесущим кораблем, когда-либо эксплуатировавшимся не странами НАТО или Китая.

Ранее военный эксперт Константин Сивков рассказал, что России нельзя отказываться от авианосца «Адмирал Кузнецов», так как из-за этого потенциал ВМФ может снизиться на треть.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше