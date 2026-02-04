В США оценили тяжелый российский авианосец: он вошел в рейтинг крупнейших кораблей

Американское издание The National Interest поставило российский авианосец «Адмирал Кузнецов» на пятое место в истории среди крупнейших авианосцев.
В материале отмечается, что водоизмещение российского авианосца, эксплуатирующегося с 1991 года, достигает 67 500 тонн. Обозреватель Харрисон Касс указывает, что его конструкция соответствует шаблону, установленному американским флотом.
«Оснащенный трамплином и мощным ракетным вооружением, корабль отражает советскую доктрину, отдающую приоритет самообороне над исключительно авиационными возможностями», — пишет издание.
При этом уточняется, что «Адмирал Кузнецов», несмотря на текущую угрозу списания, является крупнейшим авианесущим кораблем, когда-либо эксплуатировавшимся не странами НАТО или Китая.
Ранее военный эксперт Константин Сивков рассказал, что России нельзя отказываться от авианосца «Адмирал Кузнецов», так как из-за этого потенциал ВМФ может снизиться на треть.