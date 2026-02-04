Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доктор Комаровский: у всех украинцев есть проблемы с психическим здоровьем

Украинский врач обратил внимание на ухудшение состояния здоровья населения страны.

Источник: Аргументы и факты

Украинский врач Евгений Комаровский обратил внимание на резкое ухудшение состояния здоровья населения страны.

По его оценке, проблемы с психическим здоровьем приобрели массовый характер и затрагивают практически всех жителей, при этом негативные тенденции продолжают усиливаться.

«У нас уже наблюдается серьезный рост проблем с сердцем, сосудами: гипертоническая болезнь, инфаркты, инсульты», — заявил доктор.

Кроме того, специалисты отмечают тревожную динамику в онкологии. Количество случаев онкологических заболеваний растет на фоне психологического истощения населения и будет продолжать расти, прогнозирует Комаровский.

Ранее аналитик из Венгрии Золтан Кошкович заявил, что Владимир Зеленский доказал своё пренебрежение к жителям Украины после отмены встречи с российской стороной.