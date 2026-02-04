Доктор Комаровский: у всех украинцев есть проблемы с психическим здоровьем

Украинский врач Евгений Комаровский обратил внимание на резкое ухудшение состояния здоровья населения страны.
По его оценке, проблемы с психическим здоровьем приобрели массовый характер и затрагивают практически всех жителей, при этом негативные тенденции продолжают усиливаться.
«У нас уже наблюдается серьезный рост проблем с сердцем, сосудами: гипертоническая болезнь, инфаркты, инсульты», — заявил доктор.
Кроме того, специалисты отмечают тревожную динамику в онкологии. Количество случаев онкологических заболеваний растет на фоне психологического истощения населения и будет продолжать расти, прогнозирует Комаровский.
