Bangkok Post: в Таиланде туристы перепутали похороны с фестивалем еды

Туристы случайно оказались на похоронах жителя Таиланда, приняв церемонию за гастрономический фестиваль, информирует издание The Bangkok Post.
В материале сказано, что путешественники вошли в зал, в котором была поминальная трапеза. Они решили, что это фестиваль еды.
Осознав, что ошиблись, туристы принесли извинения и попытались уйти, но родственники местного жителя настояли, чтобы они остались.
«Туристов щедро угостили обедом бесплатно», — говорится в публикации.
По данным газеты, чуть позже в зал пришла ещё одна группа туристов, которая также ошиблась. Путешественников встретили и накормили.
Пользователи Сети назвали случившееся примером тайского гостеприимства.
Ранее сообщалось, что пропавший в Таиланде после дня рождения россиянин по имени Игорь перепутал рейсы. Мужчина исчез после регистрации на рейс и посадки в автобус, который доставлял пассажиров к самолёту. Родственники обратились в полицию и к российской группе волонтёров, помогающим попавшим в беду в Таиланде соотечественникам.
Также стало известно, что житель тайской провинции Чианграй вернулся домой и выяснил, что две недели назад его похоронили.