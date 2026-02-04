Bangkok Post: в Таиланде туристы перепутали похороны с фестивалем еды

Ранее сообщалось, что пропавший в Таиланде после дня рождения россиянин по имени Игорь перепутал рейсы. Мужчина исчез после регистрации на рейс и посадки в автобус, который доставлял пассажиров к самолёту. Родственники обратились в полицию и к российской группе волонтёров, помогающим попавшим в беду в Таиланде соотечественникам.