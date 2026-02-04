Россиянин Кирильцев стал бронзовым призёром чемпионата Европы по велотреку

Ранее российский велогонщик Лев Гонов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке, выиграв индивидуальную гонку преследования. 26-летний спортсмен опередил датчанина Юэля Скивильда в финальном заезде, принеся России вторую медаль на этом чемпионате. Гонов ранее становился чемпионом Европы в командном спринте и неоднократно поднимался на пьедестал в индивидуальных спринтерских дисциплинах. Это достижение стало еще одним ярким моментом в его карьере.