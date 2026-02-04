Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин Кирильцев стал бронзовым призёром чемпионата Европы по велотреку

Россиянин Никита Кирильцев завоевал бронзовую медаль в спринте на чемпионате Европы по велотреку, проходящем в турецкой Конье. В борьбе за третье место россиянин обошёл поляка Матеуша Рудыка.

21-летний Кирильцев является двукратным победителем молодёжного чемпионата Европы 2025 года. Напомним, что российские и белорусские спортсмены участвуют в чемпионате Европы в нейтральном статусе и исключительно в личных видах программы. Турнир завершится 5 февраля.

Ранее российский велогонщик Лев Гонов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке, выиграв индивидуальную гонку преследования. 26-летний спортсмен опередил датчанина Юэля Скивильда в финальном заезде, принеся России вторую медаль на этом чемпионате. Гонов ранее становился чемпионом Европы в командном спринте и неоднократно поднимался на пьедестал в индивидуальных спринтерских дисциплинах. Это достижение стало еще одним ярким моментом в его карьере.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.