Россиянин Кирильцев стал бронзовым призёром чемпионата Европы по велотреку

21-летний Кирильцев является двукратным победителем молодёжного чемпионата Европы 2025 года. Напомним, что российские и белорусские спортсмены участвуют в чемпионате Европы в нейтральном статусе и исключительно в личных видах программы. Турнир завершится 5 февраля.
Ранее российский велогонщик Лев Гонов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке, выиграв индивидуальную гонку преследования. 26-летний спортсмен опередил датчанина Юэля Скивильда в финальном заезде, принеся России вторую медаль на этом чемпионате. Гонов ранее становился чемпионом Европы в командном спринте и неоднократно поднимался на пьедестал в индивидуальных спринтерских дисциплинах. Это достижение стало еще одним ярким моментом в его карьере.
