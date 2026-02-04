СК: Заведено дело на работников «Росжилкомплекса» и жилищного департамента МО РФ

По версии следствия, с 2021 по 2024 год обвиняемые, введя в заблуждение членов наблюдательного совета «Росжилкомплекса», организовали заключение заведомо невыгодных для государства договоров. Речь идёт о контрактах на эксплуатацию и обслуживание жилищного фонда Минобороны, а также оказание жилищно-коммунальных услуг по искусственно завышенным ценам. Общая сумма сделок, причинивших ущерб государству и «Росжилкомплексу», превышает один миллиард рублей.
В рамках расследования задержаны бывший начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков, а также руководители подрядных организаций Инна Миль, Илья Волк и Ниджад Гусейнов. Следователи ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для всех фигурантов. Суд уже удовлетворил ходатайство в отношении Абраменкова.
В настоящее время проводятся следственные действия, включая допросы свидетелей и обыски по месту жительства подозреваемых, а также в офисах вовлеченных компаний. Расследование продолжается.
Ранее завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Сергея Теры о мошенничестве. В период с 2021 по 2024 год Сергей Тера вместе с группой сообщников за взятку способствовал получению двумя другими фигурантами увеличенных жилищных субсидий. Для этого они вносили в жилищные дела заведомо ложные сведения, чем причинили Министерству обороны ущерб на сумму в несколько десятков миллионов рублей.
