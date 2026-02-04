СК: Заведено дело на работников «Росжилкомплекса» и жилищного департамента МО РФ

Ранее завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя начальника филиала «Южный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Минобороны России Сергея Теры о мошенничестве. В период с 2021 по 2024 год Сергей Тера вместе с группой сообщников за взятку способствовал получению двумя другими фигурантами увеличенных жилищных субсидий. Для этого они вносили в жилищные дела заведомо ложные сведения, чем причинили Министерству обороны ущерб на сумму в несколько десятков миллионов рублей.