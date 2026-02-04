На зимних Олимпийских играх в Италии состоялись первые соревнования

В Италии состоялись первые соревнования зимних Олимпийских игр 2026 года, прошли встречи первого тура группового этапа в миксте по керлингу.
Всего провели четыре матча: Швеция одержала победу над Южной Кореей со счетом 10:3, Канада обыграла Чехию (10:5), Великобритания одолела Норвегию (8:6), Швейцария оказалась сильнее Эстонии (9:7).
Отметим, на первых соревнованиях возникли перебои с освещением через некоторое время после начала. Из-за этого их приостановили. Однако свет быстро вернули.
Официальное открытие Олимпийских игр состоится 6 февраля. Соревнования продлятся до 22 числа. Они будут проходить в Кортина-д Ампеццо и Милане.
Ранее сообщалось, что хоккей возглавил рейтинг наиболее востребованных видов спорта на Олимпийских играх 2026 года по количеству проданных билетов.