На Солнце зафиксировали 15 новых явлений за сутки: среди них была вспышка высочайшего класса

В среду, 4 февраля, на Солнце произошли 15 вспышек. Как сообщили в Институте прикладной геофизики, одной из них была присвоена наивысшая категория — X.
«4 февраля в 18:34 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N15E02) зарегистрирована вспышка M1.8 продолжительностью 25 минут», — рассказал источник в беседе с ТАСС.
Суммарно было зафиксировано 14 вспышек средней мощности (класс М), и все они были связаны с активной областью 4366. Финальная вспышка произошла в период с 18:00 до 19:00 по мск.
В этот же день была зафиксирована вспышка высочайшего класса X, чья точная мощность оценена в 4.2 балла.
Немногим ранее в ИКИ РАН сообщили, что на Солнце также была зафиксирована чрезвычайно мощная вспышка высшего класса X.
До этого на Солнце произошло 12 вспышек класса М и Х. Тогда на Земле прогнозировали период магнитных бурь в течение недели.