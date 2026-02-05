Что можно и нельзя делать на Агафия 5 февраля, когда узнают про жаркий август

Православная церковь 5 февраля вспоминает святого Агафангела. В народе празднуют Агафьев день. Кроме того, в указанную дату было принято узнавать про жаркий август.
Что нельзя делать 5 февраля.
Запрещено оставлять дома найденные деньги. Не следует 5 февраля проявлять жадность. Считалось, что это может вызвать финансовые проблемы. Нельзя ссориться, провоцировать конфликты. Предки верили, что отношения будет сложно восстановить.
Что можно делать 5 февраля.
По традиции, 5 февраля пекли пироги с курицей. Они считались символом благополучия и достатка. Всем членам семьи обязательно нужно было съесть по куску такого пирога.
Согласно приметам, мороз и солнце обещают жаркий август. В том случае, если гуси и утки купаются в снегу, то ждали метель.
Ранее синоптики сказали о потеплении перед выходными в Беларуси: «Теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы».
Тем временем Минэнерго сказало, что будет с освещением в Беларуси после критики президента Беларуси Александра Лукашенко.
Кроме того, Минздрав сказал, какой рак чаще всего выявляют при диспансеризации у белорусов.