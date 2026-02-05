Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать на Агафия 5 февраля, когда узнают про жаркий август

Узнали приметы и запреты на 5 февраля, когда отмечают Агафьев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 5 февраля вспоминает святого Агафангела. В народе празднуют Агафьев день. Кроме того, в указанную дату было принято узнавать про жаркий август.

Что нельзя делать 5 февраля.

Запрещено оставлять дома найденные деньги. Не следует 5 февраля проявлять жадность. Считалось, что это может вызвать финансовые проблемы. Нельзя ссориться, провоцировать конфликты. Предки верили, что отношения будет сложно восстановить.

Что можно делать 5 февраля.

По традиции, 5 февраля пекли пироги с курицей. Они считались символом благополучия и достатка. Всем членам семьи обязательно нужно было съесть по куску такого пирога.

Согласно приметам, мороз и солнце обещают жаркий август. В том случае, если гуси и утки купаются в снегу, то ждали метель.

Ранее синоптики сказали о потеплении перед выходными в Беларуси: «Теплые воздушные массы, поступающие с юга Европы».

Тем временем Минэнерго сказало, что будет с освещением в Беларуси после критики президента Беларуси Александра Лукашенко.

Кроме того, Минздрав сказал, какой рак чаще всего выявляют при диспансеризации у белорусов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше