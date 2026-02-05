Нескорая помощь: Хабенский встретил племянника, Куценко — дочь

После 20 лет тюрьмы Старый выходит на свободу. Когда-то он взял на себя вину за преступление, в котором участвовал его друг. Последний в итоге стал бизнесменом и стёр из памяти человека, которому был обязан жизнью на свободе. Теперь Старый решает забрать свою долю, съездить на море ― а там как пойдёт. Но все идет не по плану. Бывший уголовник узнает, что у него есть взрослая дочь Оля, которая передвигается на коляске.