Нескорая помощь: Хабенский встретил племянника, Куценко — дочь

Кино.
«Здесь был Юра», 18+
Фото: Вольга.
Режиссер: Сергей Малкин. В ролях: Константин Хабенский, Кузьма Котрелёв, Денис Парамонов, Александр Поршин, Даша Котрелёва, Юлия Черепнина, Елена Моисеева.
В 30 лет Олег и Серёга всё ещё мечтают стать рок-звёздами. Они играют в малоизвестной группе, живут в коммуналке и готовятся к важному выступлению на локальном фестивале. Накануне концерта на них сваливается неожиданная забота в виде родного дяди одного из них ― 50-летнего Юры с ментальными особенностями, которого парни ни на минуту не могут оставить без присмотра.
С 5 февраля в прокате.
«Равиоли Оли», 16+
Фото: МайВэйСтудия.
Режиссер: Андрей Никифоров. В ролях: Ольга Бузова, Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Блёданс.
Красавец Генрих вот-вот сделает предложение Ольге Бузовой. Она уже планирует купить квартиру, в которой заживут счастливые влюбленные. Но Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Оля соглашается, но вскоре узнает, что мужчина оказался аферистом и исчез с её деньгами.
С 5 февраля в прокате.
«Рай под ногами матерей 2: Письмо матери», 12+
Фото: Ray of Sun Pictures.
Режиссер: Руслан Акун. В ролях: Эмиль Эсеналиев, Павел Майков, Алексей Щербаков, Станислав Бондаренко, Омар Алибутаев, Анаркуль Азаркулова, Абиль Садиев.
Продолжение фильма «Рай под ногами матерей», который стал одним из хитов 2024 года. Старые знакомые Адиль, парень с доброй душой и интеллектом ребенка, и его девятилетний друг Самир, смышленый и смелый мальчишка, отправляются в полное испытаний путешествие из Кыргызстана через всю Россию в Москву, чтобы исполнить мечту.
С 5 февраля в прокате.
«Встать на ноги», 18+
Фото: Okko.
Режиссёр: Павел Тимофеев. В ролях: Гоша Куценко, Мила Ершова, Ольга Лерман, Алексей Розин, Кузьма Котрелёв, Святослав Рогожан, Юлия Александрова.
После 20 лет тюрьмы Старый выходит на свободу. Когда-то он взял на себя вину за преступление, в котором участвовал его друг. Последний в итоге стал бизнесменом и стёр из памяти человека, которому был обязан жизнью на свободе. Теперь Старый решает забрать свою долю, съездить на море ― а там как пойдёт. Но все идет не по плану. Бывший уголовник узнает, что у него есть взрослая дочь Оля, которая передвигается на коляске.
С 5 февраля в Okko.
«Запой строгого режима», 18+
Фото: РЕН ТВ.
Фильм раскрывает изнанку реабилитационной индустрии: где насилие подменяет терапию, принудительный труд — дисциплину, а попытка протестовать приводит в карцер. Как работают «черные санитары» и почему каждый из нас в любой момент может оказаться их жертвой? В новом документальном расследовании телеканал РЕН ТВ впервые покажет, как в России работает сеть подпольных реабилитационных центров, где права пациента исчезают вместе с телефоном и паспортом. Съемочная группа провела эксперимент: можно ли сдать в «черный рехаб» абсолютно здорового человека. О своем опыте пребывания в реабилитационных центрах расскажут Дана Борисова и Стас Пьеха.
7 февраля, 16:55, на телеканале РЕН ТВ.
Театр.
«О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)», 16+
Фото: bmaf.ru.
Режиссер: Полина Агуреева. В ролях: Карэн Бадалов, Наталия Курдюбова, Полина Агуреева, Илья Шакунов, Максим Литовченко.
В рамках VII Зимнего международного фестиваля искусств в Москве под артистическим руководством Юрия Башмета актриса и режиссер Полина Агуреева представит премьеру спектакля по рассказам Антона Чехова. Это попытка диалога с классиком, с его сложным глубоким мироощущением и размышлением о вечном. Полноценным участником действия станет камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро.
6, 7 февраля, 19:00, Театр «Мастерская Петра Фоменко».
«Мертвые души», 16+
Фото: vakhtangov.ru/Яна Овчинникова.
Режиссёр: Владимир Иванов. В ролях: Мария Аронова, Владислава Гандрабура.
Премьера киноверсии спектакля Театра имени Вахтангова, выпущенная проектом «Театр в кино». Это подлинный бенефис Марии Ароновой и Владислава Гандрабуры, исполняющих все роли бессмертной гоголевской поэмы. Они успевают вжиться в десятки образов, демонстрируют широкую портретную галерею колоритных гоголевских героев.
7 февраля, 19:00, киноцентр «Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург), «Каро 8 Галерея» (Краснодар).
«Театр романса», 6+
Фото: t.me/helikonopera.
Режиссер: Галина Тимакова. В ролях: Анастасия Лаптева, Даниелла Кондрат, Екатерина Килюшик, Анастасия Волкова, Иоанн Грищенко, Иван Опря, Максим Шабанов, Юрий Иванов.
Спектакль-концерт, главными героями которого стали персонажи пьес Александра Островского «Бесприданница», «Гроза», «Лес», «Женитьба Бальзаминова», «Свои люди — сочтемся». В исполнении участников Молодежной программы лидеров музыкального театра «Геликон-опера» также прозвучат романсы Михаила Глинки, Петра Булахова, Александра Алябьева, Бориса Прозоровского и других композиторов.
4 февраля, 19:00, Геликон-Опера, Белоколонный зал княгини Шаховской.
«Маленькие трагедии», 16+
Фото: пресс-служба Театра в Хамовниках.
Режиссер: Владимир Мирзоев. В ролях: Владимир Ерёмин, Мамука Патарава, Александр Доронин, Алексей Шильников, Эвелина Мазурина, Сергей Саркиц, Сергей Липовский.
Премьера спектакля по одноименному циклу Александра Пушкина. В «Маленьких трагедиях» прозвучат интерпретации известных всем произведений классика: «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь». А «Пир во время чумы» станет связующим сюжетом.
10 февраля, 19:00, Театр в Хамовниках.
Концерты.
Анита Цой. «КрыльЯ», 6+
Фото: kremlinpalace.org.
Шоу посвящено двойному юбилею народной артистки России Аниты Цой: личному 55-летию и 30-летию творческой карьеры. В программе — хиты и новые песни. На сцену вместе с Цой выйдут звездные гости, среди которых Григорий Лепс, Зара, Денис Клявер, Люся Чеботина, TSOY, Дмитрий Колдун, Диана Гурцкая, Саша Попов.
7 февраля, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
«Кармина Бурана» 6+
Фото: пресс-служба.
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представит обновлённый проект «Кармина Бурана». Пространство зрительного зала трансформируется в уникальную мультимедийную галерею, где оживут шедевры Босха, Брейгеля, Боттичелли, Микеланджело и Рафаэля. Статичные репродукции наполнятся движением, раскрывая скрытые смыслы картин. Каждая органично интегрируется в музыкальную драматургию кантаты. На сцену выйдут более ста музыкантов — оркестр «Русская филармония» и Хоровая капелла имени А. А. Юрлова.
7 февраля, 15:00, 19.00, 8 февраля, 19:00, Московский Международный Дом Музыки.
«200 лет. Юбилейная выставка университета им. С. Г. Строганова», 16+
Фото: пресс-служба парка «Зарядье».
Масштабный выставочный проект, который вне стен университета рассказывает его историю — от основания до сегодняшнего дня. Он подготовлен при участии тридцати музеев, четырех фондов, а также частных коллекционеров, представляет работы свыше 140 авторов. Среди них — Шехтель, Врубель, Коровин, Дейнека, Родченко, Розанова и другие.
До 12 апреля, Паркинг Галерея «Зарядья».
«То самое свидание» в окружении тысяч свечей, 6+
Фото: пресс-служба концерта.
Премьера новой программы от шоу Lumisfera. «То самое свидание» — это концерт, где под сиянием тысяч свечей музыка создает особенное настроение. Томная романтика Фрица Крейслера сплетается с гипнотическим минимализмом Людовико Эйнауди, а элегические темы Эннио Морриконе ведут диалог с вечной нежностью Джо Дассена, чтобы создать музыкальные письма, адресованные сердцу.
10 февраля, 18:00, 21:00, Театр Маяковского.
Фестивали.
Кинофестиваль документальных фильмов «Рерихи. Мир через Культуру», 16+
Фото: vk.com/Музей-институт семьи Рерихов.
Зрители впервые увидят на широкоформатном экране в кинотеатре «Аврора» фильмы разных режиссёров, а также ленту, посвященный старшему сыну Николая и Елены Рерихов, выдающемуся востоковеду, учёному-энциклопедисту Юрию Рериху. В программе восемь картин. Среди них: «Петербург Рериха», «Сквозь времена и пространства», «Пакт Рериха» Сергея Цихановича, «Старший сын. Юрий Рерих» Луизы Тележко.
С 9 по 15 февраля, Санкт-Петербург.