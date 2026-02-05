Полковник Баранец перечислил причины, по которым США не хотят сокращать свои СНВ

По словам Баранца, в Белом доме опасаются, что в случае военного конфликта США и России на стороне второй будут Китай и КНДР. В то же время, несмотря на противоречия внутри Европы, гарантии ее единства с американской позицией вызывают сомнения. Поэтому президент США Дональд Трамп не принял конкретного решения по ДСНВ.