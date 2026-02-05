Полковник Баранец перечислил причины, по которым США не хотят сокращать свои СНВ

Полковник Виктор Баранец назвал две основные причины, по которым США не стремятся к быстрому сокращению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III).
Баранец в материале на KP.RU указал, что первой причиной этому стало отставание США от РФ в производстве тактического ядерного оружия. Однако Вашингтон продолжает наращивать свой ядерный потенциал, не признавая этого официально.
Вторая причина, по мнению полковника Баранца, политическая. Помимо пяти официальных членов ДНЯО (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция), ядерное оружие разработали Индия, Пакистан и КНДР. Особую позицию занимает Израиль, считает эксперт. Страна не подтверждает наличие арсенала, но и не исключает его применения в случае необходимости.
По словам Баранца, в Белом доме опасаются, что в случае военного конфликта США и России на стороне второй будут Китай и КНДР. В то же время, несмотря на противоречия внутри Европы, гарантии ее единства с американской позицией вызывают сомнения. Поэтому президент США Дональд Трамп не принял конкретного решения по ДСНВ.
В свою очередь российский МИД заявил, что после истечения ДСНВ Москва будет действовать взвешенно и подготовится к контрмерам.