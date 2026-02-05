Народный календарь. Как 8 февраля предсказать погоду по гороху

В эту дату было принято предсказывать погоду по гороху: нужно положить сухие горошины в блюдо и катать их. Если во время катания раздавался звон, следовало ожидать трескучих морозов. А если звучал глухой стук, то будут тихие снегопады. Также рожденные 8 февраля люди варили кашу из гороха, чтобы набраться сил.