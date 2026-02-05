Ричмонд
Народный календарь. Как 8 февраля предсказать погоду по гороху

8 февраля православные чтут память преподобного Феодора Студита — старца, совершившего большое количество чудес. В старину верили, что просившие его о помощи люди могли отвести от себя разные несчастья — пожары, болезни и нападения диких зверей.

В эту дату было принято предсказывать погоду по гороху: нужно положить сухие горошины в блюдо и катать их. Если во время катания раздавался звон, следовало ожидать трескучих морозов. А если звучал глухой стук, то будут тихие снегопады. Также рожденные 8 февраля люди варили кашу из гороха, чтобы набраться сил.

В народе верили, что в этот день покойные ходят по земле, тоскуя по своим родным. Чтобы успокоить их души, нужно насыпать на могилу золы и произнести: «Не ходите во двору, души сиротские! А подите на западную сторону, там вам вечное радование».

Приметы погоды:

Погода ясная, а ветра нет — весна придет рано и будет теплой.

Если синицы с утра ведут себя беспокойно, то зима затянется.

На небе чистый солнечный закат — жди морозов.

Именины отмечают: Аркадий, Арсений, Гавриил, Давид, Иван, Иларион, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Федор, Филипп.