Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте делает всё возможное ради срыва переговоров между Российской Федерацией, Украиной и Соединёнными Штатами, заявил аналитик из Венгрии Золтан Кошкович.
Он уточнил, что действия Рютте могут привести к крупному конфликту.
«Рютте, который так стремился поставить нас на колени, отдал бы все Украине: оружие, самолёты, корабли и солдат. Тот факт, что это может привести к крупному вооружённому конфликту, его не беспокоит», — написал Кошкович на своей странице в соцсети X*.
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав отметил, что Рютте делает всё для того, чтобы «любой ценой предотвратить успех американо-российско-украинских мирных переговоров».
Напомним, 3 февраля Рютте выступил перед Верховной Радой в Киеве. В частности, он заявил, что после завершения конфликта прибудут иностранные войска. В Российской Федерации неоднократно подчёркивали, что размещение западных военных на Украине недопустимо.
Ранее украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что выступление генсека Североатлантического альянса Марка Рютте в Верховной раде свидетельствует об упадке Запада.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.