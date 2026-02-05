Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили дать рассрочку оплаты отопления части граждан

Гусев предложил дать рассрочку оплаты отопления социально уязвимым гражданам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предложил ввести механизм рассрочки оплаты отопления для социально уязвимых категорий граждан.

Обращение с соответствующим предложением на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина имеется в распоряжении РИА Новости.

«Предлагаем рассмотреть целесообразность внесения изменений в целях установления возможности предоставления рассрочки платежей за коммунальную услугу по отоплению при ее оплате в течение отопительного периода на срок до шести месяцев пропорционально на каждый месяц отопительного сезона для пенсионеров и многодетных семей», — сказано в письме.

По мнению автора, установление такого механизма позволит обеспечить соответствие действующего регулирования принципам социальной справедливости. Отмечается, что при этом сохраняется право граждан в любой момент полностью оплатить услугу без ограничений.