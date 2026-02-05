Юрист Хаминский: работодатель может контролировать сотрудника на удаленке

Работодатель имеет право контролировать сотрудника на рабочем месте в офисе и на удаленке. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В офисе можно устанавливать видеокамеру — это законно, но есть жесткие ограничения. Записывающие устройства разрешено размещать только в зонах трудовой деятельности для контроля дисциплины и сохранности имущества. А вот в зонах отдыха установка видеокамер недопустима.
— Работник должен быть заранее проинформирован о наблюдении и дать письменное согласие на обработку биометрических персональных данных, — делится юрист с RT.
В случае возникновения трудовых споров записи с видеокамер как раз будут доказательством.
На удаленке сотрудника можно контролировать с помощью специальных программ, которые отслеживают клики или делают скриншоты. Но все зависит от того, на чьем оборудовании работает человек.
Если это техника работодателя, то на ней может быть установлено ПО, а если личная -то работодатель не вправе требовать установки системы контроля.
Ранее, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что планирует внести законопроект об адаптивном больничном, который позволит заболевшему работнику выполнять обязанности удаленно, сообщает 360.ru.
Недавний опрос показал: 67% россиян боятся потерять работу. При этом больше 40% компаний готовы активно расширять штат — им не хватает персонала. Тем не менее страх остаться без работы обоснован — сказала aif.ru эксперт института экономики роста имени Столыпина, ментор, директор по персоналу с 25-летним стажем Татьяна Кожевникова.
Ранее, эксперт рассказала, как зафиксировать переработки на удаленной работе для получения доплаты. Для этого важно документировать все задания, выходящие за рамки рабочего дня, например, через корпоративную почту, пишет Царьград.