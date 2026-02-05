Юрист Хаминский: работодатель может контролировать сотрудника на удаленке

В офисе можно устанавливать видеокамеру — это законно, но есть жесткие ограничения. Записывающие устройства разрешено размещать только в зонах трудовой деятельности для контроля дисциплины и сохранности имущества. А вот в зонах отдыха установка видеокамер недопустима.