Ветеран СВО делает из автомобилей надежные боевые единицы

Ветеран спецоперации Евгений Федоров из СВАО после возвращения с передовой в 2024 году стал волонтером и теперь занимается модернизацией машин перед тем, как их отправят на передовую.
После возвращения со срочной службы в 2008 году Евгений Федоров решил продолжить семейную династию и заняться автотранспортом и грузовыми перевозками. В 2022 году Евгению Федорову пришла повестка. Спустя несколько месяцев подготовки его распределили в легкий штурмовой отряд специального назначения 1-го стрелкового полка 2-й стрелковой Таманской дивизии 1-й танковой армии.
— Пришла повестка, и я понял, что должен собираться, — вспоминает Федоров.
В зоне специальной военной операции мужчина пробыл два с половиной года, а потом получил ранение и был демобилизован. Во время эвакуации техники вражеский дрон взорвался рядом с Евгением.
— Это был 2024 год. Мы тогда увозили технику из села Терново в Днепропетровской области, — рассказывает Федоров «Вечерней Москве». — Я прикрывал ребят, и когда услышал вражеский дрон, попытался спрыгнуть с техники. Но я был в маскхалате и зацепился за противодронную сетку-рабицу. В итоге — множественные осколочные ранения, сильно повредил ногу.
Боец проходил длительное восстановление. Сначала в Кременной, затем в Старобельске, ЛНР. После его отвезли в госпиталь в Белгородской области. А затем в Москву — в Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко.
Оправившись после ранения, Федоров стал задумываться, как быть дальше: чем заниматься и как помочь тем, кто сейчас находится на передовой. Он вспомнил про девушек из волонтерского фонда АНО «Солидарность», которые еще во время его службы передавали подразделению гуманитарную помощь. Евгений обратился в фонд, чтобы узнать, не требуется ли им помощь. К этому времени мужчина начал работать в автосервисе.
— Ребята собрали деньги и приобрели недорогую «Ниву». Мы ее отремонтировали, привели в рабочий вид, убрали всю ржавчину и отправили бойцам, — говорит ветеран.
В своем ангаре на территории СВАО Евгений трудится вместе с товарищами. На СВО парни не были, однако всячески помогают в модернизации машин и отправке их нашим бойцам.
— Ребята относятся с пониманием. Они активно помогают на добровольной основе, — говорит Федоров.
В зоне СВО требуются разные автомобили. Для линии боевого соприкосновения нужны легкие и проходимые. В тылу же требуются более вместительные машины, которые могут перевезти несколько человек или гуманитарную помощь.
— В контексте модернизации машин все зависит от вашей фантазии. На фронте мы вешали специальные цепи, которые защищали от дронов, — объясняет мужчина. — Сейчас мы и на машины привариваем «броню» от дронов — металлические листы.
Евгений объясняет, что сейчас он вместе с товарищами изготавливает детали, которые бойцы уже сами устанавливают на транспорт. Связано это с особенностями Правил дорожного движения. Сотрудники ГАИ точно будут сильно удивлены, увидев машину, увешанную кольями, противодронными «мангалами» и многим другим. Ветеран добавляет, что в зоне СВО наши бойцы используют как отечественные, так и иностранные автомобили. Каждая из машин хорошо справляется с условиями бездорожья.
СПРАВКА.
Во всех районах Северо-Восточного административного округа столицы работают волонтерские центры. Неравнодушные граждане плетут маскировочные сети, отливают окопные свечи, готовят сухие продуктовые наборы, которые можно заварить кипятком, различные игрушки, талисманы и многое другое. Помимо этого, в центрах принимают письма для бойцов.