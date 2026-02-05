Ветеран СВО делает из автомобилей надежные боевые единицы

Оправившись после ранения, Федоров стал задумываться, как быть дальше: чем заниматься и как помочь тем, кто сейчас находится на передовой. Он вспомнил про девушек из волонтерского фонда АНО «Солидарность», которые еще во время его службы передавали подразделению гуманитарную помощь. Евгений обратился в фонд, чтобы узнать, не требуется ли им помощь. К этому времени мужчина начал работать в автосервисе.