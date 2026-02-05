Синоптик Шувалов: к 7 февраля в Москву придет потепление, но временное

Синоптик Александр Шувалов ответил, когда в Москву придет потепление. Жители центральной части страны устали от холодов, но пока потепления ждать не приходится. Морозы будут затяжными, потому что над столицей сейчас властвует скандинавский антициклон, морозы простираются по всей средней полосе страны.
— Теперь у нас впереди несколько дней, до 6 февраля включительно, в Москве и Подмосковье будет холодно, — говорит синоптик aif.ru.
В ночные часы ожидается мороз до минус 25…-20°C, а местами и до −30°С.
В дневные часы будет теплее — до минус 15 мороза. Но в эти дни ожидается солнечная погода. В субботу и воскресенье, 7 и 8 февраля, ожидается потепление. Но вечером в пятницу начнется снегопад.
Зато мороз на выходных ослабеет до −10°C. Но потепление будет носить временный характер, затем снова ударят морозы ниже −20°C. Но зима в этом году выдалась на удивление живописной.
Продержавшийся с 1994 года рекорд высоты сугробов в 61 сантиметр повторила непогода уже 2026-го. Снежные сугробы выросли до 68 сантиметров, рассказал 360.ru метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский предупредил в беседе с «Газета.Ru», что морозы представляют для здоровья человека четыре опасности. Общее переохлаждение, обморожение частей тела, например, носа или пальцев, обострение хронических болезней и снижение иммунитета.
Гулять в холодную погоду следует только полностью здоровым людям. Лицо необходимо смазывать специальным защитным кремом за 30−60 минут до выхода, чтобы средство успело впитаться и эффективно защитило кожу, пишет газета Известия.