Чтобы Бог оберегал семью: боец СВО повел под венец супругу

Участник специальной военной операции Илья с позывным «Ил» во время отпуска обвенчался со своей женой Светланой. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на торжественном мероприятии.
В храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, расположенный на Литовском бульваре, подходят участник спецоперации Илья с позывным «Ил» со своей супругой Светланой. На ней красивое белое платье. У входа в храм семейную пару встречают их родственники. На церемонию пришел и бывший сослуживец Ильи, фронтовой товарищ Михаил с супругой.
Таинство венчания начинается. Отец Александр читает молитву, поворачивается к супругам и спрашивает каждого: готовы ли они к таинству, не давали ли кому-нибудь другому обещание о венчании? Оба отвечают: «Нет». Священник надевает им кольца, и по окончании службы супруги получают свидетельство о венчании. Илья и Светлана вместе уже 10 лет, воспитывают двух сыновей: старший — Михаил, младший — Дмитрий.
— Сейчас непростое время, нужно, чтобы Бог поддержал семью: пока я на СВО, думаю, что он поможет жене и детям, — признается Илья.
Он был мобилизован в 2022 году, служит водителем в пехоте: был на запорожском направлении, сейчас на херсонском.
— Был водителем в роте, потом у комбата, потом вновь перешел в часть: доставляю грузы, боеприпасы в подразделения, — говорит Илья.
Он объясняет, что позывной «Ил» это не сокращенная часть от имени, а название самолета.
— Мой дедушка был летчиком и летал как раз на ИЛе, поэтому в память о нем решил взять такой позывной. К тому же он короткий, не нужно долго произносить по рации, — улыбается парень.
У супругов дружная семья. Познакомились они еще в школе, учились в одном классе.
— Илья в пятом классе пришел учиться в мою школу, и мы друг друга увидели на линейке. Преподаватель представила его — я взглянула, и он мне очень понравился. Потом он признавался, что и я ему тоже, — улыбается Светлана.
Но первое свидание, уточняет Илья, у них было позже — в девятом классе. После девятого ненадолго расстались: Илья пошел учиться в политехнический колледж, а потом поступил в институт.
— А я пошла в медучилище, потом в медицинский университет. И когда я была на втором курсе, мы вновь встретились и никогда не расставались, — говорит Светлана.
До СВО Илья работал в эвакуации, принимал и выдавал со штрафстоянки машины. А мобилизацию принял как должное: раз нужен стране — значит, надо защищать. Жена поддержала. И сейчас оба желают скорейшего окончания спецоперации. Они немного поделились личными планами:
— Мы хотим приобрести дачу, построить свой дом. И ждем очень третьего ребеночка!