Назван новый клуб хоккеиста Артемия Панарина

Российский хоккеист Артемий Панарин продолжит карьеру в НХЛ, перейдя после обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес». Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист Эллиотт Фридман.
Ранее информацию о переходе подтвердил и корреспондент ESPN Адам Шефтер, уточнив, что контракт будет рассчитан на два года, начиная с сезона 2026/27, со среднегодовой зарплатой в 11 миллионов долларов.
Решение о переходе последовало после заявления «Рейнджерс» о перестройке состава команды 16 января. Тогда же телеканал Sportsnet сообщил, что клуб не планирует предлагать Панарину новое соглашение.
Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года, до этого играя в лиге за «Коламбус» и «Чикаго». Всего в НХЛ он провёл 804 матча, набрав 927 очков (321 гол + 606 передач). В составе сборной России он становился серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира.
