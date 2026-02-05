Назван новый клуб хоккеиста Артемия Панарина

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года, до этого играя в лиге за «Коламбус» и «Чикаго». Всего в НХЛ он провёл 804 матча, набрав 927 очков (321 гол + 606 передач). В составе сборной России он становился серебряным и двукратным бронзовым призёром чемпионатов мира.