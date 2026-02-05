Ричмонд
Начало Олимпийских игр в Италии ознаменовалось неудачей: первые соревнования прервали из-за проблем со светом

Первые соревнования Олимпиады-2026 прервали через пять минут после начала.

Источник: Комсомольская правда

На зимних Олимпийских играх-2026 в Италии возник технический инцидент. Проблемы с освещением на площадке в Кортина-д’Ампеццо вынудили приостановить проведение первых соревнований программы — турнира по керлингу среди смешанных пар.

В начале соревновательной программы между сборными (Швеция — Южная Корея, Канада — Чехия, Эстония — Швейцария, Великобритания — Норвегия) стартовали первые матчи.

Однако вскоре после их начала из-за сбоя в работе освещения на арене игры пришлось остановить. Перерыв продлился около пяти минут.

Напомним, что официальная церемония открытия Олимпийских игр-2026 состоится 6 февраля. Россию на зимних Играх представят 13 спортсменов.

При этом ранее IPC разрешил спортсменам из России выступать в форме, на которой будут присутствовать изображение герба Российской Федерации и надпись «Россия».