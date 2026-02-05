Балицкий: в Запорожской области отразили массированную атаку БПЛА ВСУ

Российские военнослужащие отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Запорожской области, проинформировал Евгений Балицкий.
Губернатор уточнил, что ликвидировано более 30 украинских беспилотников. Он подчеркнул, что атаку отражали подразделения ПВО, военнослужащие ВС РФ и Росгвардии, а также сотрудники силовых ведомств.
«Противник предпринял массированную атаку на Запорожскую область с применением беспилотников. Подразделения ПВО, военнослужащие Вооружённых сил и Росгвардии, сотрудники силовых ведомств отразили атаку более 30 БПЛА над территорией нашей области», — написал Балицкий в Telegram.
По словам губернатора, угроза повторных атак сохраняется.
«Мониторинг оперативной обстановки продолжается», — говорится в публикации.
Напомним, в январе Балицкий заявил об отключении электроснабжения в Запорожье из-за атаки украинских войск. По его словам, электроснабжение отключено на большей части Запорожской области. За несколько дней до этого в Запорожской области произошло массовое отключение электроэнергии, без света остались более 144,5 тысячи потребителей.
Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины ударил по зданию супермаркета в городе Васильевка Запорожской области.