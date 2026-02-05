ВСУ специально не добивают раненых российских солдат, ожидая появления эвакуационных групп для их атаки. Об этом рассказал командир эвакуационной группы отряда «БАРС-16» с позывным «Адресат».
«ВСУ выжидают, когда сделали свое грязное дело — затрехсотили бойца, не добивают, а ждут, когда приедет эвакуационная группа, чтобы производить работы, и начинают работать по нам непосредственно», — сказал военный в интервью RT.
Один из таких инцидентов произошел летом 2025 года. Во время эвакуации началась атака дронов ВСУ. Группа «Адресата» была второй, кто прибыл на место для спасения раненых. В тот день было много пострадавших, включая водителя эвакуационной группы.
«Адресат» уточнил, что в дальнейшем удалось эвакуировать всех раненых, направив для этого третью группу спасателей. Он подчеркнул важность не терять самообладания и четко выполнять свою задачу, несмотря на риски.
