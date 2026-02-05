Продюсер Пудовкин рассказал о состоянии Витаса после проблем со зрением

Певец Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, чувствует себя хорошо после проблем со зрением. Об этом в среду, 4 февраля, сообщил продюсер артиста Сергей Пудовкин.
Два года назад у исполнителя появились серьезные проблемы со здоровьем — отслоение сетчатки глаз.
— Витас чувствует себя прекрасно. Со зрением у него были проблемы, 25 лет на сцене оказали влияние. Световые пушки, стробоскопы, масштабные лазерные шоу, которые мы часто используем в Китае, оказали свое значение. Все под контролем, сейчас проблем нет. Когда есть активные световые шоу, он использует специальные очки, — цитирует продюсера издание Aif.ru.
По его словам, 46-летний артист мог полностью ослепнуть, но доктора спасли ему зрение.
По данным газеты, во время лечения Витас почти ничего не видел, ходил в солнцезащитных очках, а члены семьи помогали ему передвигаться.
