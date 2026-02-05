На Солнце произошло 15 вспышек класса М и Х

Большинство зарегистрированных явлений — 14 вспышек класса M — произошли в активной области с индексом 4366. Последняя из них была зафиксирована в вечерние часы по московскому времени. Кроме того, в дневной период в той же зоне была отмечена особенно мощная вспышка класса X4.2, относящаяся к наиболее опасным по уровню энергии.