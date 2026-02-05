На Солнце произошло 15 вспышек класса М и Х

В среду на Солнце было зафиксировано 15 вспышек различной мощности, включая одну вспышку наивысшего класса X. Наблюдения проводились специалистами Института прикладной геофизики, которые отметили повышенную солнечную активность в течение дня.
Большинство зарегистрированных явлений — 14 вспышек класса M — произошли в активной области с индексом 4366. Последняя из них была зафиксирована в вечерние часы по московскому времени. Кроме того, в дневной период в той же зоне была отмечена особенно мощная вспышка класса X4.2, относящаяся к наиболее опасным по уровню энергии.
Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения и делятся на пять категорий — от A до X, где каждая следующая ступень означает рост мощности в десять раз. Подобные явления нередко сопровождаются выбросами плазмы, которые при достижении околоземного пространства способны вызывать магнитные бури и влиять на работу спутников, средств связи и энергетических систем.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали новую солнечную вспышку класса Х, которая стала второй по мощности в текущем году.