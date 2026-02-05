Путин вручит молодым учёным премии в области науки и инноваций

Традиционная церемония награждения пройдет в Кремле. Ранее на пресс-конференции помощник президента Андрей Фурсенко представил лауреатов. В их числе — Александр Аникин и Павел Мосеев из НИИ неорганических материалов им. Бочвара. Они награждены за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных дронов и космических аппаратов.