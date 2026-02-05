Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин вручит молодым учёным премии в области науки и инноваций

5 февраля в Кремле пройдёт церемония вручения премий в сфере науки и инноваций для молодых учёных.

Источник: Комсомольская правда

5 февраля состоится церемония вручения государственных премий в сфере науки и инноваций для молодых ученых. Президент РФ Владимир Путин лично наградит лауреатов за работы, представленные в 2025 году.

Традиционная церемония награждения пройдет в Кремле. Ранее на пресс-конференции помощник президента Андрей Фурсенко представил лауреатов. В их числе — Александр Аникин и Павел Мосеев из НИИ неорганических материалов им. Бочвара. Они награждены за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных дронов и космических аппаратов.

Еще одним лауреатом стал Дмитрий Бутыльский из Кубанского госуниверситета. Его работа посвящена созданию мембранных технологий для избирательного выделения ионов, что легло в основу ресурсосберегающего метода добычи лития из природных и техногенных водных сред.

Немногим ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше