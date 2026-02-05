Путин вручит молодым учёным премии в области науки и инноваций

5 февраля состоится церемония вручения государственных премий в сфере науки и инноваций для молодых ученых. Президент РФ Владимир Путин лично наградит лауреатов за работы, представленные в 2025 году.
Традиционная церемония награждения пройдет в Кремле. Ранее на пресс-конференции помощник президента Андрей Фурсенко представил лауреатов. В их числе — Александр Аникин и Павел Мосеев из НИИ неорганических материалов им. Бочвара. Они награждены за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных дронов и космических аппаратов.
Еще одним лауреатом стал Дмитрий Бутыльский из Кубанского госуниверситета. Его работа посвящена созданию мембранных технологий для избирательного выделения ионов, что легло в основу ресурсосберегающего метода добычи лития из природных и техногенных водных сред.
Немногим ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.