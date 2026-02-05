Ричмонд
В среду на Солнце зафиксировали 20 вспышек, включая одну класса Х

На Солнце произошло двадцать вспышек, включая одну класса Х. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Источник: Life.ru

«Список солнечных вспышек за 4 февраля 2026 года. Полное число — 20 вспышек. С-класс — семь. М-класс — 12. X-класс — одна», — уточнили в лаборатории.

Ранее Life.ru писал, что Солнце 4 февраля в 15:13 по московскому времени выдало гигантскую вспышку класса X4.21. Это уже третья по мощности вспышка за 2025−2026 годы. Пик активности, по данным специалистов, уже пройдён, но событие ещё продолжается. Как отмечали эксперты, почти все экстремальные вспышки в этой области имеют два пика, поэтому возможны повторные всплески.

