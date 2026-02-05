В среду на Солнце зафиксировали 20 вспышек, включая одну класса Х

Ранее Life.ru писал, что Солнце 4 февраля в 15:13 по московскому времени выдало гигантскую вспышку класса X4.21. Это уже третья по мощности вспышка за 2025−2026 годы. Пик активности, по данным специалистов, уже пройдён, но событие ещё продолжается. Как отмечали эксперты, почти все экстремальные вспышки в этой области имеют два пика, поэтому возможны повторные всплески.