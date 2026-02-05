С 9 февраля курс доллара выйдет из привычного диапазона. К какой отметке движется рубль

На следующей неделе рубль будет двигаться под влиянием сразу нескольких сильных факторов, где внешний фон вновь выходит на первый план. Ключевым драйвером остаётся ослабление доллара по индексу DXY. Давление на американскую валюту усиливается на фоне ожиданий замедления экономики США и высокой чувствительности рынка к свежей макростатистике. В ближайшие дни инвесторы будут особенно внимательно следить за данными по инфляции, деловой активности и рынку труда США. Любые признаки охлаждения экономики усиливают разговоры о завершении цикла жёсткой политики и работают против доллара. Так видит ситуацию на валютном рынке аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.