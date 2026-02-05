С 9 февраля курс доллара выйдет из привычного диапазона. К какой отметке движется рубль

Анонс основных событий, которые повлияют на курс рубля с 9 февраля.
На следующей неделе рубль будет двигаться под влиянием сразу нескольких сильных факторов, где внешний фон вновь выходит на первый план. Ключевым драйвером остаётся ослабление доллара по индексу DXY. Давление на американскую валюту усиливается на фоне ожиданий замедления экономики США и высокой чувствительности рынка к свежей макростатистике. В ближайшие дни инвесторы будут особенно внимательно следить за данными по инфляции, деловой активности и рынку труда США. Любые признаки охлаждения экономики усиливают разговоры о завершении цикла жёсткой политики и работают против доллара. Так видит ситуацию на валютном рынке аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.
При этом рынок уже не ждёт быстрого смягчения со стороны ФРС США. После заявлений Дональда Трампа о возможной ставке на более жёсткое руководство регулятора усилился сценарий длительного сохранения высоких ставок. Это сдерживает резкое падение доллара, но не мешает ему корректироваться на фоне ухудшения экономических ожиданий.
— Дополнительную поддержку рублю продолжает давать геополитический фактор. Ожидание продолжения мирных переговоров по Украине снижает премию за риск в российских активах и стимулирует приток интереса к рублю. Даже сам фон ожиданий уже работает в сторону его укрепления, — добавила Гаянэ Замалеева.
Внутри страны, по её словам, ситуация остаётся стабильной: высокая ключевая ставка удерживает капитал в рублёвых инструментах, экспортная выручка поступает регулярно, а спрос на валюту со стороны импорта всё ещё остаётся умеренным.
— Рубль завершил январь на сильных позициях: по состоянию на 4 февраля доллар торгуется в районе 77 рублей. Но на следующей неделе российскую валюту ожидает серьёзная проверка на прочность. Ключевым событием станет заседание Банка России 13 февраля. Рынок закладывает снижение ставки на 50 базисных пунктов — до 15,5% или паузу в смягчении ДКП. Любое отклонение от ожиданий может сдвинуть курс: снижение ослабит рубль, сохранение ставки на текущем уровне усилит его позиции, — рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
Ключевым внутренним фактором по-прежнему остаются операции государства на валютном рынке. Объёмы продажи валютной выручки экспортёрами, бюджетные операции и решения Банка России формируют базовый коридор, внутри которого и движется курс. Пока эти параметры не меняются радикально, у рубля есть опора, но любое сокращение предложения валюты быстро отражается на котировках. Именно поэтому рынок так внимательно следит за параметрами бюджетного правила и графиком операций Минфина. На этот момент обратила внимание заместитель председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Елена Марчук.
Прогноз курса доллара на следующую неделю.
Елена Марчук считает, что наиболее реалистичным сценарием выглядит боковое движение с умеренной волатильностью. Доллар на следующей неделе, вероятнее всего, будет торговаться в диапазоне около 75−80 рублей с краткосрочными отклонениями внутри этого коридора. Для рубля это означает сохранение текущих уровней с риском небольшого ослабления, если внешний фон станет менее благоприятным или снизится объём валютного предложения внутри страны. Рынок живёт ожиданиями, но пока не видит поводов для резкой переоценки курса.
— Наш базовый сценарий на следующую неделю 75−78 рублей за доллар. При слабых данных из США и сохранении позитивных геополитических ожиданий доллар может смещаться ближе к 75 и уйти ниже этих значений. Более жёсткая риторика ФРС или сильная статистика способны временно вернуть курс в верхнюю часть диапазона, но пока не меняют общий баланс в пользу рубля, — рассказала Гаянэ Замалеева.
Курс доллара приближается к отметке 77 рублей в то время, как китайский юань стремится удержаться выше уровня 11 рублей. Ослабление покупательского интереса к иностранной валюте во многом объясняется окончанием сроков уплаты налогов. На рынке сырья наблюдалась коррекционная динамика, однако в последние торговые дни наметился явный разворот в сторону повышения котировок. Ожидаемые диапазоны колебаний в ближайшей перспективе: по юаню — 11−11,3 рубля, по доллару — 76−78 рублей. Такой прогноз сделали аналитики финансового маркетплейса «Сравни».