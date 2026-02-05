Шохин: ЦБ будет снижать ключевую ставку маленькими шагами по 0,5% до апреля

Ранее Банк России проанализировал эффект от повышения НДС до 22%, зафиксировав рост потребительских цен в начале 2026 года. Это вызывает опасения по поводу сохранения инфляционных ожиданий, что может замедлить снижение инфляции. В ответ на это регулятор намерен продолжать жёсткую денежно-кредитную политику. Президент России Владимир Путин сообщил, что ожидается лишь кратковременное воздействие повышения НДС на уровень цен в стране. По его словам, «ожидания такие, что этот период будет краткосрочным, и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%».