Шохин: ЦБ будет снижать ключевую ставку маленькими шагами по 0,5% до апреля

«Хотелось бы здесь не то, чтобы были жёсткие формулы, но здесь много и у Центрального банка, и у правительства методов принятия решений, которые, скорее, не наукой являются, а искусством, и чутьём каким-то политическим в том числе», — заявил Шохин в беседе с ТАСС.
По его оценкам, ставку целесообразно снизить с текущих 16% до 12−13%. Такой постепенный подход, по мнению эксперта, обусловлен неопределённостью, связанной с влиянием на экономику недавнего повышения налогов и геополитической ситуацией. Резких движений со стороны ЦБ в этих условиях не ожидается.
Ранее Банк России проанализировал эффект от повышения НДС до 22%, зафиксировав рост потребительских цен в начале 2026 года. Это вызывает опасения по поводу сохранения инфляционных ожиданий, что может замедлить снижение инфляции. В ответ на это регулятор намерен продолжать жёсткую денежно-кредитную политику. Президент России Владимир Путин сообщил, что ожидается лишь кратковременное воздействие повышения НДС на уровень цен в стране. По его словам, «ожидания такие, что этот период будет краткосрочным, и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%».
