Шохин: ЦБ будет снижать ключевую ставку маленькими шагами по 0,5% до апреля

Центробанк России, вероятно, не станет резко снижать ключевую ставку. Как заявил глава РСПП Александр Шохин, регулятор может понижать её до апреля «маленькими шажками» на 50 базисных пунктов (0,5 процентного пункта) на каждом заседании.

Источник: Life.ru

«Хотелось бы здесь не то, чтобы были жёсткие формулы, но здесь много и у Центрального банка, и у правительства методов принятия решений, которые, скорее, не наукой являются, а искусством, и чутьём каким-то политическим в том числе», — заявил Шохин в беседе с ТАСС.

По его оценкам, ставку целесообразно снизить с текущих 16% до 12−13%. Такой постепенный подход, по мнению эксперта, обусловлен неопределённостью, связанной с влиянием на экономику недавнего повышения налогов и геополитической ситуацией. Резких движений со стороны ЦБ в этих условиях не ожидается.

Ранее Банк России проанализировал эффект от повышения НДС до 22%, зафиксировав рост потребительских цен в начале 2026 года. Это вызывает опасения по поводу сохранения инфляционных ожиданий, что может замедлить снижение инфляции. В ответ на это регулятор намерен продолжать жёсткую денежно-кредитную политику. Президент России Владимир Путин сообщил, что ожидается лишь кратковременное воздействие повышения НДС на уровень цен в стране. По его словам, «ожидания такие, что этот период будет краткосрочным, и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%».

