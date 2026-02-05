Серию хлопков слышали в Ростове и Батайске в ночь на 5 февраля

В ночь на 5 февраля жители Батайска, Ростова-на-Дону и некоторых других городов региона слышали серию хлопков — одни были более тихими, другие громче. По словам интернет-пользователей в соцсетях, звуки раздавались около полуночи.
Официальный комментарий от областных властей пока не поступал. Глава Батайска Валентин Кукин попросил всех сохранять спокойствие.
— В городе был слышен грохот. Сейчас уточняем всю информацию, на связи с оперативными службами. Прошу не паниковать, не подходить к окнам и не снимать возможные последствия падения БПЛА, — написал в своем телеграм-канале Валентин Кукин.
Судя по приложению МЧС, предупреждение об угрозе БПЛА в регионе объявили в 23:07. Сейчас оповещение все еще актуально.
Добавим, в ночь на 4 февраля и утром воздушную атаку отразили в Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Шолоховском районах и Каменске-Шахтинском.
