В России предложили ввести льготу на оплату отопления: кого это коснется

В Госдуме РФ предложили смягчить финансовую нагрузку на малоимущих граждан, предоставив им право на рассрочку по оплате отопления. Под льготу могут попасть пенсионеры и многодетные семьи. С подобной инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев.
РИА Новости располагает копией подобного обращения на имя вице-премьера Марата Хуснуллина.
Автор инициативы считает, что механизм сможет сделать регулирование более социально справедливым. При этом граждане по-прежнему смогут оплатить отопление полностью в любой момент, пояснил Гусев.
«…В целях установления возможности предоставления рассрочки платежей за коммунальную услугу по отоплению при ее оплате в течение отопительного периода на срок до шести месяцев пропорционально на каждый месяц», — сказал парламентарий.
