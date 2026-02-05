Ричмонд
В России предложили ввести льготу на оплату отопления: кого это коснется

В Госдуме хотят ввести рассрочку оплаты отопления для социально уязвимых граждан.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме РФ предложили смягчить финансовую нагрузку на малоимущих граждан, предоставив им право на рассрочку по оплате отопления. Под льготу могут попасть пенсионеры и многодетные семьи. С подобной инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев.

РИА Новости располагает копией подобного обращения на имя вице-премьера Марата Хуснуллина.

Автор инициативы считает, что механизм сможет сделать регулирование более социально справедливым. При этом граждане по-прежнему смогут оплатить отопление полностью в любой момент, пояснил Гусев.

«…В целях установления возможности предоставления рассрочки платежей за коммунальную услугу по отоплению при ее оплате в течение отопительного периода на срок до шести месяцев пропорционально на каждый месяц», — сказал парламентарий.

Напомним, что с февраля гражданам, достигшим 80 лет в январе, повысили пенсии.