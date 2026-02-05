Забота или неравенство? Почему дочь с квартирой для родителей важнее сына с крышей над головой

«Поддержка родителей при покупке квартиры, выступает одним из самых частых сценариев приобретения жилья молодыми людьми. Согласно нашим данным, каждый пятый (20%) покупатель квартиры в ипотеку смог заключить сделку именно из-за помощи родителей с первоначальным взносом. Важно, чтобы этот старт был безопасным не только на словах. Покупка недвижимости для детей, особенно на этапе котлована — это долгосрочная инвестиция. Родители ищут твёрдых гарантий, поэтому мы видим, как растёт внимание к объективным метрикам: кредитным рейтингам, дисциплине строительства и надёжности самого застройщика», — отметили в пресс-службе компании Level Group.