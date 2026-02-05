Забота или неравенство? Почему дочь с квартирой для родителей важнее сына с крышей над головой

Почти четверть родителей (23%) охотнее купят стартовую квартиру дочери, чем сыну (23% против 12%). Главным аргументом в этом вопросе выступает гарантия безопасности дочери. Родители считают, что даже если она выйдет замуж, ей все равно будет нужна своя квартира для спокойствия и защиты.
За более традиционную модель «квартиры для сына» выступили всего 12% опрошенных. По их мнению, наличие квартиры сразу создаст условия для крепкой семьи: будет куда привести жену и будущих детей.
Другая часть родителей (36%) считает, что пол не имеет значения и помогать детям нужно одинаково. Вслед за ними идёт вторая по многочисленности группа россиян, которые убеждены, что самостоятельность — лучшая черта, привитая детям. Так, почти треть (29%) родителей обозначили, что дети, будь то сыновья или дочери, должны заработать на квартиру сами.
«Поддержка родителей при покупке квартиры, выступает одним из самых частых сценариев приобретения жилья молодыми людьми. Согласно нашим данным, каждый пятый (20%) покупатель квартиры в ипотеку смог заключить сделку именно из-за помощи родителей с первоначальным взносом. Важно, чтобы этот старт был безопасным не только на словах. Покупка недвижимости для детей, особенно на этапе котлована — это долгосрочная инвестиция. Родители ищут твёрдых гарантий, поэтому мы видим, как растёт внимание к объективным метрикам: кредитным рейтингам, дисциплине строительства и надёжности самого застройщика», — отметили в пресс-службе компании Level Group.
В онлайн-опросе приняли участие более 1200 россиян, проживающих в городах-миллионниках России.
Ранее банки в России зафиксировали аномальный спрос на ипотеку в январе. Основной причиной стала реформа, которая с февраля вводит принцип «один льготный кредит на одну семью». Ожидание изменений спровоцировало волну досрочных обращений, которая нарастала ещё с декабря 2025 года, когда общий объём ипотечных выдач впервые превысил 800 млрд рублей. В итоге меры, призванные охладить рынок, привели к обратному эффекту.
