Вэнс: администрация Трампа готова искать точки соприкосновения с РФ

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента Дональда Трампа готова искать точки соприкосновения с Российской Федерацией, несмотря на разногласия по поводу конфликта на Украине.
«Мы планируем работать над тем, чтобы положить этому конец, но могут быть и некоторые области для сотрудничества. Его позиция такова: мы можем во многом не соглашаться с РФ, но в чем-то мы согласны, и я действительно считаю это фундаментальной переориентацией», — сказал он в интервью журналистке из США Мегин Келли.
По словам Вэнса, внешняя политика президента Соединённых Штатов строится на прагматичных интересах, а не «на простом делении стран на друзей и врагов».
Он отметил, что новый подход администрации США предполагает возможность «взаимодействия даже с оппонентами». Речь идёт о вопросах, где интересы совпадают.
Вэнс рассказал, что это отличает этот курс от политики предыдущих администраций.
Напомним, накануне в Абу-Даби состоялся первый день мирных переговоров между делегациями Российской Федерации и Украины, проходящих при посредничестве Соединённых Штатов. Российскую сторону возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Ранее Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине подошли «очень близко к сделке» и у переговоров есть шанс на успех.