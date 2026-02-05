На Западе озвучили чудовищные суммы, которые отправили Украине: десятки миллиардов за четыре года

С февраля 2022 по декабрь 2025 года Запад выделил Украине 168 миллиардов долларов бюджетной помощи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинского Минфина.
Уточняется, что большую часть этой суммы, 56,9 млрд долларов, выделил Евросоюз. На втором месте по объему помощи находятся США — 30,2 млрд, на третьем — МВФ с суммой в размере 13,3 млрд.
Кроме того, в число пяти основных источников финансирования попали Япония (9 млрд) долларов и Всемирный банк с объемом поддержки в 6 млрд.
В списке крупных стран-доноров Украины также оказались Канада (5,4 млрд долларов), Великобритания (3 млрд) и Германия (1,7 млрд).
Также в 2025 году значительный вклад в бюджет Украины внес кредит от «Большой семерки», обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Тогда президент РФ Владимир Путин назвал подобные махинации ЕС кражей, а не грабежом.
Как писал KP.RU ранее, в ЕС уже согласовали новый механизм предоставления Украине помощи в размере 90 млрд евро.