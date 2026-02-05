В ГД предложили изменить расчет пенсий работникам флота и рыбной отрасли

В пояснительной записке указывается, что в то же время пенсионное обеспечение работников плавсостава и рыбаков, не проживавших в северных районах (местностях), например в Калининградской области, осуществлялось на общих основаниях без учета их работы в особых условиях, в том числе в районах Крайнего Севера и широтах Арктической зоны, что вызывает у них чувство обиды и несправедливости.