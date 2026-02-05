Названы самые популярные схемы мошенников к 14 февраля

«Ко Дню святого Валентина, как и к любому празднику, мошенники традиционно активизируются и к тому же используют романтический настрой россиян для обмана. К самым популярным схемам мошенничества относятся фейковые доставки цветов или подарков. В такой схеме якобы курьер просит смс-код для подтверждения заказа, однако на самом деле получает доступ к банковским аккаунтам или сервису “Госуслуги”, — сообщила Сабитова.