Найденного в Индонезии питона признали самой длинной дикой змеей

В индонезийской провинции Сулавеси был обнаружен гигантский самец сетчатого питона, который официально признан самой длинной дикой змеёй из всех когда-либо измеренных. Рекорд зафиксировала организация, ведущая Книгу рекордов Гиннесса, после проведения точных замеров уникального экземпляра.
Змея была найдена в округе Марос в конце 2025 года, а её длина от головы до кончика хвоста составила 7,22 метра. Специалисты отметили, что при полном расслаблении под анестезией питон мог бы быть ещё длиннее — до 7,9 метра, однако от такой процедуры отказались, чтобы не подвергать животное риску. Масса рептилии также была зафиксирована и достигла 96,5 килограмма.
Питон получил имя Ибу Барон, что переводится как «Баронесса», и в настоящее время находится под опекой местного защитника природы Буди Пурванто. Он содержится в организованном им приюте для змей в районе Марос, а внимание к рекордному животному, как отмечается, должно способствовать защите как самого питона, так и других крупных рептилий в дикой природе.
Ранее почти 3-метровый ковровый питон заполз к жительнице австралийского Брисбена в постель, когда она спала, и лег на место одной из ее собак.