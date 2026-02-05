Найденного в Индонезии питона признали самой длинной дикой змеей

Змея была найдена в округе Марос в конце 2025 года, а её длина от головы до кончика хвоста составила 7,22 метра. Специалисты отметили, что при полном расслаблении под анестезией питон мог бы быть ещё длиннее — до 7,9 метра, однако от такой процедуры отказались, чтобы не подвергать животное риску. Масса рептилии также была зафиксирована и достигла 96,5 килограмма.