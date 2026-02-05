Эскиз Рембрандта «Отдыхающий молодой лев» был продан на аукционе за $17,9 млн

«Этот величественный этюд, изображающий молодого льва, явно написанный с натуры, воплощающий всю мощь, уравновешенность и неугомонную жизненную силу этого благородного создания, уникальным образом сочетает в себе два таланта Рембрандта — изображать природу в её наиболее совершенном состоянии красоты и проникать в самую суть своих сюжетов во всех их проявлениях», — говорится в описании лота.