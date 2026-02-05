Ричмонд
Эскиз Рембрандта «Отдыхающий молодой лев» был продан на аукционе за $17,9 млн

Эскиз Рембрандта ван Рейна «Отдыхающий молодой лев» был выставлен на аукционе Sotheby’s и продан за $17,86 миллионов. Работа оценивалась в $15−20 миллионов. Об этом говорится в карточке лота.

Источник: Life.ru

Работа датируется концом 1630‑х — началом 1640‑х годов и выполнена чёрным мелом с серой краской на затемнённой бумаге размером 115×50 миллиметров. Это единственный рисунок льва Рембрандта, который до продажи находился в частных руках.

«Этот величественный этюд, изображающий молодого льва, явно написанный с натуры, воплощающий всю мощь, уравновешенность и неугомонную жизненную силу этого благородного создания, уникальным образом сочетает в себе два таланта Рембрандта — изображать природу в её наиболее совершенном состоянии красоты и проникать в самую суть своих сюжетов во всех их проявлениях», — говорится в описании лота.

Средства от продажи направят в фонд Panthera, который занимается охраной диких кошек и сохранением их естественных мест обитания.

Ранее Российский аукционный дом успешно провёл торги по зданию Главпочтамта в Санкт-Петербурге. Победителем аукциона стало ООО «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение», учредителем которого является Алиса Стрелкова. Начальная цена лота составляла 1,207 млрд рублей, а шаг торгов был установлен на уровне 14 млн рублей.

