Питерскому кафе «Долина» пришлось поставить ударение в названии на вывеске

Лариса Долина на днях рассказала, что после поражения в суде съехала на съемную квартиру и пытается накопить на новое жилье. Но волна хейта в Сети по отношению к ней не успокаивается. Директор артистки Сергей Пудовкин в очередной раз высказался в защиту Долиной. Он призвал прекратить травлю и проявить сочувствие, подчеркнув, что человек потерял все свои накопления и в такой ситуации мог оказаться каждый. Продюсер отметил, что к певице проявляется «болезненный интерес», связанный с квартирным вопросом.