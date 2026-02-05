Питерскому кафе «Долина» пришлось поставить ударение в названии на вывеске

Кафе «Долина» поставило ударение в названии на вывеске из-за скандала с народной артисткой РФ Ларисой Долиной. Об этом представители заведения в среду, 4 февраля, рассказали РИА Новости.
По их словам, около двух месяцев назад кафе стали называть «Долина» с ударением на первый слог, как будто слово «долина» в значении формы рельефа пропало из обихода.
— Нам пришлось поставить ударение, — заявили в заведении.
Новая вывеска была установлена около десяти дней назад, уточняется в статье. Отмечается, что кафе работает с 2009 года.
Лариса Долина на днях рассказала, что после поражения в суде съехала на съемную квартиру и пытается накопить на новое жилье. Но волна хейта в Сети по отношению к ней не успокаивается. Директор артистки Сергей Пудовкин в очередной раз высказался в защиту Долиной. Он призвал прекратить травлю и проявить сочувствие, подчеркнув, что человек потерял все свои накопления и в такой ситуации мог оказаться каждый. Продюсер отметил, что к певице проявляется «болезненный интерес», связанный с квартирным вопросом.