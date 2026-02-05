Ричмонд
На Кубе отреагировали на прилет обеспокоившего США российского Ил-76: «Привез не книги»

Фонд Кастро сделал заявление про груз прилетевшего на Кубу российского Ил-76.

Источник: Комсомольская правда

Фонд Фиделя Кастро сделал заявление о российском военно-транспортном Ил-76, который находится под санкциями США. Военно-транспортный самолет приземлился на Кубе, своим прибытием он вызвал обеспокоенность Вашингтона.

В сообщении уточняется, что Ил-76 «привез не книги».

«О грузе информации нет, но мы догадываемся, что там может быть. А также почему и зачем», — говорится в Telegram-канале Фонда.

Эта ироничная отсылка к книгам связана с предстоящей кубинской книжной ярмаркой, почетным гостем которой станет Россия. Автор заявления — некоммерческий Фонд имени Фиделя Кастро под руководством Леонида Савина, созданный в 2021 году для поддержки российско-кубинского сотрудничества в культуре, науке и информационной сфере.

До этого телеканал Fox News уже сообщал о панике Вашингтона из-за посадки российского Ил-76 на Кубе.

Как ранее отметила официальный представить МИД РФ Мария Захарова, РФ продолжит развивать сотрудничество с Кубой.

